中國10月辦一帶一路峰會　多名歐洲領袖將缺席

中國計劃今年10月舉辦第3屆一帶一路國際合作高峰論壇，並邀請多國元首與會，早前俄羅斯總統普京表示將會出席。惟美媒報道，歐洲多國未有積極回覆，恐將缺席。

《華爾街日報》報道，多數歐洲國家領導人都不打算前往中國參加該個論壇，反映歐洲與中國的關係正在惡化。中國曾希望歐洲加入一帶一路倡議，但歐洲領導人正逐步拉開與中國的距離，並與美國一樣，對加強對中經濟依賴抱持謹慎態度。普京的出席亦導致更多歐洲領袖對峰會卻步。自俄烏戰爭爆發後，不少歐洲領袖因為北京對莫斯科的支持而對中國採取強硬立場。

據指法國總統馬克龍和德國總理紹爾茨目前皆無計劃參加今年的一帶一路高峰論壇。儘管意大利是七大工業國集團（G7）中唯一簽署一帶一路倡議的國家，但據一名官員透露，意大利總理梅洛妮也不會出席。

2018年加入一帶一路倡議的希臘已告訴北京，總理不會出席。在2015年簽署該倡議的捷克，政府發言人表示今年預計不會派出總統或高階官員與會。瑞士外交部發言人表示，該國仍在考慮是否參加今年的峰會。在過去的兩屆論壇中，瑞士總統皆有親自出席。