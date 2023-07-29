杜蘇芮吹襲致兩岸1死182傷　福建經濟損失逾億人民幣

第5號颱風「杜蘇芮」已由超強颱風持續減弱為熱帶低氣壓，至周六（7月29日）清晨7時位於江西省九江市境內，移向安徽南部地區。風暴影響兩岸天氣，在台灣已造成至少1死68傷，福建泉州亦有114人受傷。兩岸小三通於周六上午仍停航，台灣本島往返金門的空中航班恢復正常，並有加班機。

杜蘇芮周五（7月28日）在福建省晉江市沿海登陸後，已造成該省9個區市72.5萬人受災，疏散和安置共43.5萬人，121萬戶因災停電，預計直接經濟損失1.77億元人民幣（約1.95億港元）。福建南安市有市民目睹山泥傾瀉發生一刻，泥水瞬間淹沒路面，沖斷路燈、大樹等。福建石狮泰亨新城有多部冷氣機被強風吹落，泉州海峽體育館的隔熱層亦被掀翻，不少地區均有積水、停電、樹木及路燈被強風吹倒。

受風暴影響，上海周五發布今年首個颱風藍色預警信號，多地一度出現超過8級的陣風。當地另發布雷電黃色預警信號，並啟動防汛防颱四級應急響應。河南亦全面進入防汛應急狀態，周六至下周二（8月1日）料將出現暴雨至大暴雨，部分河流將出現洪水過程，平頂山、洛陽等地或現山洪災害。今年第6號颱風「卡努」已生成，預計以時速15至20公里向北偏西方移動，強度逐漸加強，向大陸東部近海靠近。