華批日鼓吹發展反擊能力　為區內安全帶來嚴重挑戰

日本政府周五（28日）公布最新版的防衞白皮書，把中國軍事動向升級為「前所未有的最大戰略挑戰」。中國國防部周六（29日）反斥日方近年來不斷突破「和平憲法」約束和「專守防衞」原則，大幅增加防衞開支，鼓吹發展反擊能力，在軍事擴張的道路上愈走愈遠，追隨個別大國搞有針對性的小圈子，給地區和世界和平、安全與穩定帶來嚴重挑戰。

中國國防部新聞發言人譚克非批評日本防衞白皮書固守錯誤對華認知，刻意渲染所謂中國軍事威脅，中方對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。他指出，中方在涉海問題上的立場一貫、明確，當前東海、南海局勢總體保持穩定，惟個別國家派遣艦機頻繁赴相關海域炫耀武力，嚴重加劇地區緊張局勢。他又指，中俄防務領域合作建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，不對任何國家構成威脅。

譚克非強調，一個中國原則事關中日關係政治基礎，是不可逾越的底線，日方在台灣問題上對中國人民負有嚴重歷史罪責，近年不但不反躬自省，反而不斷干涉中國內政，破壞中日關係政治基礎，加劇台海地區局勢緊張，極其錯誤和危險。中方敦促日方深刻吸取歷史教訓，停止不負責任的言行，摒棄以鄰為壑的零和對抗思維，在台灣等重大問題上重信守諾，以實際行動推動雙邊關係回到正軌。