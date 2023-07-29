北京等地極端強降雨將影響1.3億人　新疆錄逾50°C

內地天氣持續不穩，中央氣象台周六（7月29日）早上繼續發布暴雨橙色預警，河北、北京、天津等12省市未來一天將現大到暴雨，部分地區更有大暴雨。新疆吐魯番市鄯善縣連日來則出現持續高溫，其中吐峪溝鄉更錄得攝氏50.1度。

中央氣象台表示，受颱風杜蘇芮殘餘環流繼續北上影響，華北、黃淮等地將有極端強降雨過程。中國氣象局周六啟動重大氣象災害（暴雨）一級響應，預計周六至下周二（8月1日）北京、河北等地局部地區有特大暴雨，京津冀部分地區降雨量200至450毫米，局部可達600毫米以上。此次強降雨致災風險高，預計累計100毫米以上降雨面積將達22萬平方公里，影響1.3億人，京津冀等地發生城市內澇和農田漬澇的風險高。

內媒周五（7月28日）報道，鄯善縣連續5天出現氣溫高達42°C以上的天氣，城區最高溫度達到46°C，山南部分鄉鎮更達48°C或以上。鄯善縣氣象局工程師黃艷飛指，本月中旬以來，氣溫較歷年同期偏高3.7°C，歷史排名第一，今輪高溫天氣會持續至周六。鄯善縣國家4A級景區庫木塔格沙漠東南部酷熱下，可看到清楚壯觀的海市蜃樓，沙漠上出現一片「湖面」。