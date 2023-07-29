中國天眼最新發現　揭秘黑洞「脈搏」

湖北武漢大學天文學系與中國科學院國家天文台的研究團隊，最近發布一項最新研究，稱貴州省全球最大單口徑球面射電望遠鏡「中國天眼」（FAST），首次觀測到微類星體中亞秒級的低頻射電準周期振盪的現象，揭示黑洞系統的該準周期振盪現象與相對論性噴流直接相關。研究日前已在英國科學雜誌《自然》發表。

該現象被稱為黑洞射電輻射「脈搏」，天文學家指今次發現對揭示緻密天體相對論性射電噴流的起源與動力學過程具重要科學意義，將打開黑洞射電觀測和理論研究的新思路。論文作者之一王培表示，微類星體是銀河系內由一顆中子星或黑洞與一顆普通恒星組成的雙星系統，中子星或黑洞吸積恒星的物質產生高溫吸積盤及相對論性噴流，在觀測上表現為間歇性或長期變化的X射線和射電輻射，是研究強引力場和相對論物理的宇宙天然實驗室。

研究團隊2020年至去年利用中國天眼對著名微類星體「GRS1915+105」，首次展開高時間精度的射電連續譜光變和偏振監測，並藉着中國天眼高採樣和探測靈敏度特質，先後於前年1月及去年6月的兩次觀測，發現黑洞存在微弱的射電脈搏，周期約為0.2秒。團隊指，該脈搏周期不穩定，且大部分時間無法探測，因此稱之為準周期振盪。