竊賊偷3鹿致1死1重傷　成鹿因搬運不便遭棄路邊

颱風「杜蘇芮」吹襲期間，台灣屏東縣恆春鎮上周四（27日）竟有竊賊「趁風打劫」，企圖偷走民營生態園區的3隻鹿。其中一隻成鹿因搬運不方便，被丟棄路邊重傷，兩隻小鹿則被帶走。警方上周六（29日）通報，雖然尋回小鹿，但其中一隻返園後死亡，目前已抓獲兩名疑犯，連同買家一併送辦。

屏東縣警局恆春分局仁壽派出所副所長劉聰明表示，上周四接獲恆春鎮郭姓鎮民經營的梅花鹿生態園區報案，員工當日上午發現一隻公鹿被膠帶綑綁四肢受傷躺在地上，清點鹿隻數量發現缺少兩隻小鹿，損失40萬元新台幣（約10萬港元）。翻查園區閉路電視發現，一名男子闖入園區後徒手抱走一隻成鹿及兩隻小鹿，但因成鹿體形太大而丟棄路邊。

警方追查發現，疑犯是因為有人「下訂單」買鹿，才會潛入園區行竊，循線找到下單的男子，他坦承向疑犯買鹿，但不知對方的鹿源竟是偷竊而來。成鹿和其中一隻獲救幼鹿情況不樂觀，後者上周五（28日）回到園區後情況急轉直下不治，而前者因腿部骨折，周一（31日）將送往屏東科技大學急救，但恐撐不到送醫。而另一隻獲救小鹿則可以喝母乳，恢復狀況良好。