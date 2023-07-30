官方否認敦煌莫高窟曾塌方　強調保護成效顯著

近日有內媒警告，長時間的氣候變化會對文物造成緩慢且不可逆的破壞，包括甘肅省敦煌市莫高窟等石窟群。惟中國國家文物局文物古蹟司司長鄧超上周五（28日）否認，莫高窟存在濕度飆升、山洪和洞窟塌方現象，強調對莫高窟文物的保護成效顯著，當局10多年來已批覆實施51項本體保護、崖體加固、環境整治等文物保護項目。

在北京舉行的中國國務院新聞辦公室新聞發布會上，鄧超指敦煌莫高窟位於中國西北乾旱地區，文物材質特殊，對氣候變化十分敏感，敦煌研究院長期持續關注、監測、研究莫高窟所在區域的氣候變化。逾30年的監測數據顯示，莫高窟所在區域年均降水量約40毫米，以小雨和中雨為主，大雨和暴雨僅發生過6次。雖然該區氣候整體呈暖乾化趨勢，但數十年來未發生過洞窟坍塌。

鄧超介紹，敦煌研究院累計完成86個洞窟整體保護修繕，建成國家古代壁畫和土遺址保護工程技術研究中心等。至於應對氣候變化的措施，他指一方面通過薄頂洞窟加固、安裝窟門等保護工程，已全面解決雨水滲入洞窟問題，減緩外界氣候變化影響；另一方面通過全方位監測，掌握洞窟內溫濕度變化，實施動態開放管理，確保洞內微環境長期處於安全閾值範圍。