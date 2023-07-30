貴州村超決賽　車江一村隊奪冠

貴州省黔東南州榕江縣和美鄉村足球超級聯賽「村超」上周六（29日）迎來決賽，在小組賽領先的車江一村隊與忠誠村隊爭奪冠軍，季軍爭奪賽則由場壩村隊對陣新中村隊。

來自全國各地的數萬名遊客、球迷在這個超級星期六湧到榕江縣，球場內人山人海，座無虛席。季軍爭奪賽於傍晚6時開始，場壩村隊在前30分鐘內貢獻2個精彩入球領先，隨後場壩村隊又快攻再入1球。下半場，場壩村隊繼續發揮良好，最終以5比0勝出，獲得季軍。冠軍賽於晚上8時多打響，比賽雙方你追我趕，開場不到1分鐘，車江一村隊率先進球。2分鐘後，忠誠村隊頭球攻門成功，追平比分。比賽39分鐘，忠誠村隊再入1球，反超車江一村隊。此後，雙方均無建樹，直至全場補時階段，車江一村入多1球扳平，需互射12碼定勝負。最終車江一村隊在12碼以4比3獲勝，贏得冠軍。

有球員說比賽過程比結果更有意義，形容參與村超是幸福的事，獲得友誼與快樂。內地官媒指村超是業餘性質，雖然競技水平不算高，但鄉土味、趣味性及純粹性正是獨特魅力所在，有助傳播民俗的優秀文化傳統。有民眾稱，希望政府在扶持村超發展的同時，給予村超更多自主成長空間，保持賽事活動的鄉土味及參賽人員的真誠與淳樸。