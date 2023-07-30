傳內地高校助畢業生假就業　網店代簽協議應付回訪

內地今年大專院校畢業生多達1,158萬人，創歷史新高，有大學生擔憂畢業等於失業，而大學畢業生就業率統計主要依據就業協議書（又稱「三方協議」），內媒上周五（28日）報道指一些高校為追求就業率，把三方協議的簽訂率層層傳導，在就業季形成一條山寨三方協議的假就業鏈條。

「三方協議」，是明確畢業生、用人單位和學校三方在畢業生就業工作中的權利和義務的書面表現形式，能解決應屆畢業生戶籍、檔案、保險、公積金等一系列相關問題。內媒上周五（28日）指，按照教育部規定，就業率連續兩年低於60%的專業，將調減招生計劃直至停招，因此就業率與學科專業「是否繼續存在」有關。應屆畢業生「荔枝」（化名）今年3月在輔導員的全程代理下，完成從待業到就業的過程。荔枝表示，輔導員幫他解決協議簽訂、蓋章等問題，而他根本不知「入職」公司的名稱和職位情況。輔導員亦教導學生記住公司名稱，應付學校就業處的電話回訪。

網上假就業的產業鏈應運而生，有網購平台要求支付數十元至上百元人民幣，就可幫助畢業生實現「紙面就業」，意指文件上顯示就業，但實際毋須工作。網店可讓畢業生任選一間公司，並協助應付電話回訪調查、考編政審等。教育部和國家統計局等部門早已發現上述問題，要求嚴查假就業或強迫簽署等情況，惟相關情況屢禁不止。