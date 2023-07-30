杜蘇芮致福建損失逾30億人民幣　卡努周三登陸浙江

颱風杜蘇芮殘餘環流持續影響內地華北地區，福建省指杜蘇芮上周六（29日）已減弱為熱帶低氣壓，福州市區、閩侯、莆田市區、仙遊、泉州南安上周五（28日）的日降雨量超過1961年以來歷史極值紀錄，莆田市區日降雨量破全省國家觀測站最大日降雨量歷史紀錄。杜蘇芮對福建造成的直接經濟損失，高達30.53億元人民幣（約33.3億港元）

上周五早上8時至上周六傍晚6時，福建省45個縣的233個鄉鎮累計雨量超過250毫米，12個縣的33個鄉鎮超過500毫米，以莆田涵江區白沙鎮813毫米為最大，最大小時雨量為莆田荔城區新度鎮151.2毫米。截至上周六晚上9時，杜蘇芮造成福建省145.45萬人受災，緊急避險轉移36.3萬人，緊急轉移安置15萬人，農作物受災面積1.08萬公頃，逾5,000間房屋損毀或倒塌。

中央氣象台周日（7月30日）上午發布最新預測，今年第6號颱風卡努的中心於當日清晨5時位於菲律賓馬尼拉東偏北方向約1,370公里的菲律賓以東海面上，中心附近最大風力有10級，持續移向內地華東地區。按目前的路徑預測，卡努可能於周三（8月2日）前後登陸浙江。

按預估，卡努將以時速20至25公里向北偏西方向移動，周一（7月31日）在琉球群島附近海域轉向西北方向移動，同日夜間至周二（8月1日）早晨進入東海，逐漸向浙江沿海靠近，強度逐漸增強，渤海灣、萊州灣、山東半島南部沿岸海域、江蘇沿岸海域周日日間至夜間將有8至10級雷暴大風。