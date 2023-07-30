白雲機場墮亡事故　從業人員涉違規作業

廣東省廣州白雲國際機場一號航站樓今年2月28日發生一宗高處墜落事故，造成一名工人死亡，直接經濟損失達到100.39萬元人民幣（約109萬港元）。內媒周日（30日）報道，廣州白雲區人民政府近日發布調查報告認定，此案屬於一般生產安全責任事故，因作業現場存在事故隱患、從業人員違規作業、企業安全管理缺失所致。

涉事維修項目實際發包方為廣州白雲國際機場股份有限公司一號航站樓管理分公司，承包方為廣東金華城建設集團有限公司，而死者則是金華城建設公司駐涉事維修項目班組工人，並未取得 《中華人民共和國特種作業操作證》。

調查組認為，金華城建設公司駐涉事維修項目現場負責人（班組長）黃某偉未教育監督從業人員按照使用規則佩戴、使用勞動防護用品，隱瞞死者無證上崗情況，對事故負有直接管理責任，且在事故發生後為逃避責任藏匿死者作業時使用的安全帶，故意破壞事故現場，其行為涉嫌犯罪，建議由司法機關依法追究其刑事責任。

調查組同時建議，由廣州空港委安全監管局對金華城建設公司、金華城建設公司主要負責人李某雄、金華城建設公司駐涉事維修項目負責人關某興展開行政處罰；由廣州白雲國際機場股份有限公司按公司規定對一號航管分公司、現任一號航管分公司總經理彭某東、現任一號航管分公司基建工程部副經理王某虎、現任一號航管分公司基建工程部工程項目管理員宋某麒進行處理。