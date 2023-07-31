傳桃源縣委書記跳江自殺亡　官方闢謠：因病去世

內地有網傳消息稱，湖南常德市副市長、桃源縣委書記龐波於周日（30日）跳阮江自殺身亡。惟桃源縣縣委辦公室一名工作人員闢謠，指龐波因病去世。桃源縣公安局工作人員表示，正調查龐波的死亡原因。

周日有網民在Twitter發文稱，龐波跳江自殺，並附上屍體漂浮江面的照片。另有網民上傳當地殯儀館舉行龐波喪禮的照片。針對龐波自殺原因，網上眾說紛紜，有人指涉及反腐。內媒向桃源縣縣委辦公室詢問情況，工作人員表示，龐波於周日去世。常德市委宣傳部則表示不清楚情況，詳情可向縣委宣傳部查詢，但後者的電話無人接聽。

報道指，龐波最近一次公開露面是本月19日，龐波主持召開「三送三解三優」行動推進會，並帶隊調研桃源縣農村戶廁問題摸排整改工作。而湖南省紀委監委上周四（27日）曾公布早前巡視的情況，當中發現在工程項目建設、招商引資、融資舉債等重點領域廉潔風險比較突出，違規情況屢禁不止，部分乾部擔當作為不夠等問題。巡視組已將涉事領導幹部的問題移交紀檢監察機關調查。惟官方暫未證實龐波的離世是否與上述巡視有關。