門頭溝洪水暴漲致2死　保定有貨車落水司機失蹤

北京、河北等地出現滂沱大雨，其中北京房山區周一（31日）發布緊急提示，指大石河流域和拒馬河流域已出現超標準洪水，沿線多處出現險情，呼籲民眾遠離，並及時轉移避險。另北京門頭溝區全區平均降雨320.8毫米，當局派員巡查河道時發現有2人死亡。

房山周口店鎮一個集配站，暴雨引發洪水，現場80人被困。現場洪水暴漲湍急，有貨車被洪水推倒拋錨。洪水倒灌停車場，貨倉貨物被沖走。網傳影片顯示，門頭溝的河水暴漲，洪水湧上路面，多處出現水浸，沖走大量汽車，石太綫鐵路（石家莊至太原）的橋樑被沖斷。另有一名男子落水後險被沖走，雙手緊握巴士站牌，旁人未能施救。而石景山京西大悅城外圍路面於周日（7月30日）發生塌陷，塌陷面積約24平米，未造成人員傷亡。

河北保定城區內周一亦出現水浸情況，多車被水淹沒，多處地道橋積水嚴重，有車主棄車從天窗逃生。劉家台大橋疑發生坍塌，石家莊贊皇縣省道S543馬嶂線因塌方斷交。片段顯示，大橋坍塌路段似發生洪災，河水漫上橋面傾瀉而下。坍塌時兩輛經過的大貨車落水，2名司機被沖走，其中一人獲救，剩餘一人不知所終。