網紅喝農藥自盡亡　親屬起訴前粉絲明開庭

曾開拖拉機到西藏自駕遊山東網紅「管管」孫凡寶，今年2月喝下一瓶農藥後身亡，年僅38歲。家屬稱，孫凡寶是因持續遭遇網暴而自殺的，並因此提起刑事自訴。內媒周一（7月31日）報道，該案將於周二（8月1日）上午9時在平邑縣法院開庭。

孫凡寶的家屬及律師在向法院提交的刑事自訴狀中寫道，被告胡某某是孫凡寶的粉絲。後來，胡某某對孫凡寶的認識產生變化，在未加核實的情況下，於2022年8月至2023年2月期間，在網上組織他人公然發表貶低、損害孫凡寶人格的侮辱性言論，實施捏造事實、破壞其聲譽行為，導致孫凡寶精神徹底崩潰，於2023年2月11日直播時喝農藥自殺，經搶救無效於2023年2月14日離世。

孫凡寶家屬請求法院追究胡某某侮辱罪、誹謗罪刑事責任，並要求胡某某承擔合計約181.4萬人民幣（約197.9萬港元）的附帶民事賠償責任。孫凡寶在2021年6月18日發布第一條短視頻，記錄開自己拖拉機從老家臨沂平邑縣前往西藏。在孫凡寶生前發布的截圖中，有帳號寫道，「自駕游管管從來都是賣假貨騙人」；有的帳號也對孫凡寶妻子進行攻擊，評論中有侮辱性的言語。