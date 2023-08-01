岷縣委前書記受賄近億元人民幣　遭判無期徒刑

甘肅省岷縣委前書記郭世傑涉受賄9,355萬元（約1.273億港元），甘肅省慶陽市中級人民法院周一（7月31日）公開宣判案件，法院以受賄罪判處他無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。隨案移送的贓物，判決依法沒收，上繳國庫；尚未追繳到案的贓款，判決繼續追繳。

經審理查明，被告郭世傑在2009年至2021年擔任甘肅省漳縣縣委副書記、縣長、岷縣縣委書記，期間利用職務便利以及職權、地位形成的便利條件，在工程承攬、項目招標、土地使用權轉讓、資金結算等方面為他人謀取利益，非法收受他人財物價值2,659萬元（人民幣，下同，約2,920萬港元），夥同特定關係人張小娟共同收受他人財物6,696萬元（約7,353萬港元）。

法院審理認為，被告身為國家工作人員，利用職務便利，為他人謀取利益，單獨或夥同特定關係人多次非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為構成受賄罪。在共同犯罪中，被告人郭世傑起主要作用，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。鑑於被告具有坦白情節，認罪悔罪，受賄所得部分追繳到案，可依法對其從輕處罰。綜合考慮被告犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，遂作出上述判決。