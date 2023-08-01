北京本輪強降雨釀11死　河北邢台3天下2年雨量

受颱風「杜蘇芮」殘餘環流等影響，京津冀地區自上周六（7月29日）起持續遭遇強降雨，三天內連發7次暴雨紅色預警，部分區域最大累計降雨量接近1,000毫米，最大小時降雨量超100毫米。其中河北邢台兩、三天的降雨量，已相當於正常大概兩年的總降雨量。北京此輪強降雨已致11人遇難，其中2人在搶險救災中因公殉職。

北京市防汛抗旱指揮部副指揮、應急管理局副局長劉斌周一（7月31日）晚接受官媒訪問時稱，北京房山和門頭溝當日降雨量均逾400毫米，相當2012年7月21日北京雨災的規模，而第二天兩地再下了160毫米、180毫米雨量。中央氣象台首席預報員方翀指這次降雨的數據非常極端，相比7·21雨災最大累計總降雨量出現在房山區的541毫米，以及2016年7月19至20日京津冀雨災時最大累計總降水量為河北邯鄲的771毫米，這次河北邢台都更高。另外，杜蘇芮登陸前後，浙江也出現861毫米最強降雨。

截至周一晚上8時，北京全市共疏散5.2萬多人。暴雨導致多列列車運行受阻。當晚國鐵北京局通報，暴雨導致豐台至沙城鐵路出現嚴重水害，鐵路部門和當地政府安排K396次和Z180次兩列列車上的1,870名乘客和68名乘務人員落車疏散到安全地方避險。另一列K1178次列車則停靠在沿河城火車站內，旅客全部安全留在車廂，獲安排供給應急食品、飲用水等。由於暴雨令部分地區道路交通阻斷，解放軍陸軍第81集團軍某陸航旅周二（8月1日）清晨開展空投救援任務，派出4架運輸直升機搭載26名官兵，將1,900份食品、900件雨衣、700張毛氈等物資運往門頭溝沿河城火車站等地。