列車停駛旅客受困逾26小時　通訊受損與家人失聯

京津冀地區近日出現罕見暴雨，造成列車停駛，旅客滯留。有列車乘客被困車上逾26小時，期間更一度缺糧。也有滯留乘客因電力和通訊設備故障，與外界通訊中斷，部分人與家人失去聯絡超過48小時。

該列D736次列車原定上周六（7月29日）晚7時20分從江西南昌站出發，於周日（7月30日）上午7時31分到達北京豐台站，最終於當晚10時才抵達，行車時間較原定多逾一倍。乘客尚女士表示，列車途中多次停在荒郊，周日早上車上飲品食品已沽清，後來雖然補給過兩批物資，但她只買到一碗即食麵。她指車上不時傳來吵架聲，一片混亂，她被困車內24小時後也很煩躁。多人反映，家人乘坐Z180、K1178、K396次列車前往北京，目前均失去聯絡。由於暴雨引發水害，K396的旅客被安置在落坡嶺居委會，Z180的旅客安置在安家莊，目前安全。但山區部分路面塌陷，電纜線被洪水沖斷，通訊信號故障，無法與外界聯繫。

據微博帳號「中國氣象愛好者」周一（7月31日）消息稱，北京西部大量氣象站因特大暴雨導致電力、通訊和設備故障，出現無法獲知當地雨情的嚴峻情況。中國氣象局相關人員稱上述情況屬實，受洪澇、電力和通訊信號等因素影響，部分自動站信號中斷，另有兩個區域氣象站受影響，暫時只好利用衞星和雷達收集和探測相關數據推算降雨情況。北京市門頭溝區消息指，沿永定河河道向上游的深山區通訊全部中斷，因山區電力中斷及洪水斷路，通訊搶修工作面臨難度。