吳釗燮批大陸威脅侵台　難成俄烏戰爭調停人

台灣外長吳釗燮接受外媒訪問時，批評中國大陸派軍機擾台只會增加台灣民眾反感，並提高因意外或誤判而導致災難性後果的可能性；呼籲大陸放棄武力威脅，停止阻撓台灣參與國際組織。他認為，當大陸持續威脅侵略台灣，無法成為可獲信任的「和平使者」、俄羅斯與烏克蘭之間的調停人。

相關的英媒訪問於周一（7月31日）刊出。吳釗燮表示，烏克蘭總統澤連斯基早前重申遵循一中政策，不影響台灣對烏支持。對於台灣遭大陸武力威脅，他強調保衞台灣是他們自身責任，正加強投資並改善部隊訓練，不要求英國或其他國家為台而戰。他提到，愈來愈多人擔憂大陸或有能力改變台灣關鍵少數選民的想法，影響明年選舉結果。他又警告，大陸擴張野心不止於台灣，而是企圖深入太平洋，並已鎖定控制太平洋幾個港口，為未來海軍行動準備，而南海因各國演練而增加誤判風險，可能成為比台海更危險的衝突引爆點。

在澳洲傳媒的訪問中，吳釗燮特別戴上一個澳洲袋鼠領章，表示澳洲是台灣的堅定友人，將會持續強化台澳雙邊關係。他感謝美國、澳洲、日本及歐盟民主國家紛紛表達對台海和平穩定的重視，及美國積極協助台灣進行軍事改革及加強台軍訓練等，都使台灣更有信心，持續強化與民主國家團結以遏止大陸武力攻台的野心。