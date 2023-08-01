北京12區維持防汛紅色預警響應　首動用滯洪水庫蓄洪

北京、天津、河北等地連日暴雨成災，中央氣象台預計，周二（8月1日）這些地區強降雨明顯減弱，仍有分散性暴雨。其中北京暴雨預警降為黃色，但12區維持防汛紅色預警響應，市民非必要不外出。北京首次動用1998年建成的滯洪水庫蓄洪，懷柔水庫亦開啟西溢洪道通過懷河洩洪，至周二凌晨最大下瀉流量是同期多年平均量逾4倍。

中央氣象台預計周二日間到夜間，河北北部、北京西部沿山地區及吉林北部、四川東南部、雲南西北部等地有50至70毫米分散性暴雨，部分地區伴有短時強降水，最大小時降雨量或逾60毫米。北京市12個區的企事業單位，除保障城市運行、民生服務等外，非必要不要求員工到崗上班，4,069項在建工地共停工，全市所有景區、鄉村民宿全部關閉。

國家防總辦公室警告，北京洪澇災害可能進一步加劇。永定河上游的北京市齋堂水庫周日（7月30日）提前預洩，周一（7月31日）洪峰形成後，該市動用滯洪水庫蓄洪，目前河道向下游控洩流量每秒700立方米，最大限度減輕對下游地區的影響。河北高碑店亦已啟用分洪口向蘭溝窪蓄滯洪區洩洪，疏散涉險村莊群眾。