內地推28條措施　促進民營經濟發展

為推動破解民營經濟發展中面臨的突出問題，激發民營經濟發展活力，國家發展改革委等8部門周二（1日）發布關於實施促進民營經濟發展近期若干舉措的通知。通知針對促進公平准入、強化要素支持、加強法治保障、優化涉企服務、營造良好氛圍5方面，提出28條具體舉措，並明確相關舉措責任單位。

促進公平准入方面，通知提到在國家重大工程和補短板項目中，選取有一定收益水平、條件相對成熟的項目，形成鼓勵民間資本參與的重大項目清單；擴大基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）發行規模；支持民企參與重大科技攻關；修訂出台新版市場准入負面清單等。同時，延長普惠小微貸款支持工具期限至明年底，賦予民營企業職稱評審權等，以強化要素支持。

加強法治保障方面，清理廢除有違平等保護各類所有制經濟原則的規章、規範性文件等。優化涉企服務方面，全面構建親清政商關係；建立涉企行政許可相關中介服務事項清單管理制度；加大對拖欠民企帳款的清理力度等。此外，分級暢通涉企投訴渠道，開展「打假治敲」等專項行動，以營造良好氛圍。