中學塌樓事故校方悼文疑抄襲　悼念物品遭清走

黑龍江省齊齊哈爾市第34中學的體育館樓頂上月23日坍塌，造成11人死亡、4人受傷。近日傳出校外放置的悼念物品被清走，輿論質疑當局試圖淡化疑因管理不當導致的災難及影響，要求查明原因和責任。校方事後曾發布悼文，惟有網民發現悼文涉抄襲，直斥校方令人心寒。

第34中學上月29日發布題為《致我校體育館屋頂坍塌事故罹難師生》的悼文，當中寫道：「七天來，痛揉碎了星河，化作繁星，化作皓月，化作你們的模樣，留在愛你們的親人、師長、同學心中。」但有網民指出，這段內容和一個多月前一名女網民在「知乎」論壇發表的文章用字相似，批評校方悼文不但套用模板，唯一一句話竟涉抄襲，質疑校方為何連一句肺腑之言都說不出來，只想着如何敷衍了事、推卸責任。

事發後，很多民眾自發買花、蠟燭、飲料等放在第34中學門口悼念，惟相關物品據報已被當局清走。前中國教育部新聞發言人王旭明在微博發文批評，校方連最起碼對逝者的尊重、紀念、緬懷都沒有，質問校方為何校園放不下花圈，齊齊哈爾全城人民送別遇難者，為何學校不送，連一路走好都不說。