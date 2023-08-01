暴雨致9死6失蹤　洪水淹沒小區數百人受困

受冷暖空氣和颱風「杜蘇芮」共同影響，河北省自上月27日出現強降雨，全省平均降雨量137.4毫米。河北省防汛抗旱指揮部周二（1日）公布，截至當日中午此次強降雨造成該省87個縣區逾54萬人受災，其中9人因災死亡，包括保定市4人、邢台市5人，6人因災失蹤，包括保定市2人、邢台市4人。

在保定市代管的涿州市，市民趙女士周一反映自己居住的水尚仁佳小區被洪水淹沒，地庫塌陷洪水湧入。據報小區有600多人受困，其他居民指出小區緊鄰北拒馬河，位於洩洪口，距離河道不足100米，前一天停水停電，周二燃氣也斷了。應急管理局表示，目前樓體無危險，居民需先自救等待救援。同市另一沿河小區亦遭遇洪水，逾百人被困，多人稱當天沒收到撤離通知。另傳出有村莊5,000多人遭遇洪水圍困，一名村民稱現在水深達4至5米，快到自己所處的二樓，周邊圍牆已見塌陷，擔心自己與家人所在的房屋倒塌，急需救援。

河北降雨較大的包括保定市350毫米、定州市319.7毫米、石家莊市289.2毫米，該省至今陸續啟用7處蓄滯洪區，分別為寧晉泊、大陸澤、小清河分洪區、蘭溝窪、東淀、獻縣泛區、永定河泛區，疏散84.74萬人。災情嚴重的涿州官方統計指，截至周二上午10時該市13.4萬人受災，但無人死亡或失蹤。