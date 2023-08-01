成都青年活剝貓皮惹公憤　母疑助領養供虐殺

內地保護動物組織近日在社交網爆料稱，四川成都一名青年長期虐貓，且手段兇殘，被虐貓隻有頭皮被剝、眼球爆裂、下頜骨碎裂等情況，不少貓獲救後因傷勢嚴重只能安樂死處理。據稱該青年的父母均為銀行高層，二人不但沒有阻止兒子的虐貓行為，反縱容包庇，更領養貓隻供兒子虐殺。

保護動物組織義工表示，一隻受傷後被遺棄的緬因貓被居民送到寵物醫院，經醫生檢查，緬因貓四肢被人為折斷且多處受傷，最終因傷勢過重心臟驟停死亡。經寵物店辨認，緬因貓的主人疑為小區的一名17歲少年，其母劉某曾帶貓到寵物店驅蟲。寵物店主又發現，劉某之前領養的另一隻貓6月時已死亡。劉某稱兒子有焦慮抑鬱症，疑以前經常買貓虐待。劉某在寵物店申請為會員，也是為了方便領養貓隻回家。

事件曝光後引發網民震怒，由於涉事少年的母親劉某為交通銀行四川省分行高層，父親曹某則任職中國農業銀行成都分行，不少網民紛紛湧入上述銀行官方微博要求嚴查此事。內媒周一（7月31日）致電兩間銀行總部，其中交通銀行工作人員表示，此事已移交公司相關部門調查處理。中國農業銀行也表示公司高度重視此事，正在核查。