故宮沉浸藝術展　還原清明上河圖筆觸

重慶禮嘉智慧公園周一（7月31日）起舉辦《畫遊清明上河——故宮沉浸藝術展》，其中以還原《清明上河圖》原作筆觸的展項最備受矚目，主辦方以「視聽觸嗅」綜合感官體驗加多元交互形式，打造富有東方美學文創體驗空間，讓民眾能全方位感受和體驗畫中的世界。展覽將於明年2月底結束。

該展覽包括「孫羊老店」全沉浸光影空間、「盛世長卷」動態高清巨幕、「尋找畫中人」互動裝置、「宋潮城事」當代藝術展區與「宋潮有禮”文創區等展區。其中，盛世長卷共有逾5萬張全手繪動畫及超過6,000層合成空間圖層，通過實時分層渲染技術，還原《清明上河圖》原畫中多個角色、牲畜、大小客貨船及樹木等。

此外，孫羊老店同樣富有新意，以宋時氣息、光影及樂曲等沉浸式體驗和全息技術，呈現出孫羊店熱鬧繁華的景象，每位參觀者所看的情節不盡相同，集中反映了宋代社會《東京夢華錄》筆下的生活氣息。另有展區通過3D影片呈現汴河碼頭，將散點透視的原作畫面還原成視覺上可移動的立體空間，讓觀者擁有親歷其境般的體驗，彷彿真的登上小船觀賞千萬孔明燈升起的盛景。