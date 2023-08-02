北京最貴酒店遭洪水沖毀　酒店：所有人安全

京津冀地區連日暴雨造成人命傷亡和財物損失，北京市門頭溝區是這次受災最嚴重的地區之一。位於門頭溝、號稱北京最貴酒店的悉曇酒店傳出被山洪沖毀。酒店周二（8月1日）表示，所有住客和員工均安全，酒店除大堂水浸和大堂外部分景觀損毀較嚴重，其他均完好無損。酒店目前已停業。

有網民周一（7月31日）在社交平台發文求救，指自己被困悉曇酒店內，路被山洪沖毀，酒店裏沒信號、沒電、沒熱水。從網民上傳的圖片顯示，酒店內部一片狼藉，大堂滿是泥漿，部分園林小橋景觀被毀。酒店工作人員周一回應指，目前通訊已恢復，酒店所有人正有序撤離，酒店正在統計損失。酒店周二也在官方微博發文表示，在政府幫助下，已第一時間打通了落山的通道，順利將住客送離酒店。

悉曇酒店位於北京市門頭溝區潭柘寺鎮紫暘山莊內，佔地約2萬平方米，由17個傳統中式院落組成，共有38間客房，酒店配套設施齊全。酒店景觀由日本造園大師野村勘治設計，耗時8年斥資8億元（人民幣，下同，約8.8億港元），去年4月剛試營業。酒店房價從6,000元（約6,600港元）到1萬元（約1.1萬港元）以上不等。