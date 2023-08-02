暴雨受困兩天兩夜　328名列車乘客抵豐台站

京津冀地區暴雨下，有列車停駛導致旅客受困車上。滯留北京門頭溝落坡嶺的K396次列車首批328名乘客，被困兩天兩夜後周三（2日）抵達北京豐台站。因要連夜徒步數小時，首批旅客介乎20至40歲。鐵路部門和重點站區管委會準備水、麵包等食品以及輪椅、擔架、救護車等救助設備，安排400輛的士等交通工具，提供轉車指引，並有專人協助有需要人士改票。

武警北京總隊機動第三支隊40名突擊隊員周二（1日）徒步4小時到達落坡嶺車站，將第一批救援物資送到K396次列車旅客手中，其後500名武警攜帶物資增援。首批疏散的旅客周三凌晨1時45分開始下山，於拂曉前抵達斜河澗車站，乘坐接駁列車到達豐台站。其餘乘客也將在周三日間陸續疏散。內媒指出，沿路隨處可見施工人員清理鐵道，最險地區下方數米懸空，僅有枕木與路軌相連。

水利部周三發布消息指，國家防總副總指揮、水利部部長李國英周二主持專題會商會，強調當前海河流域大清河、永定河水系洪水正向下游演進，部分蓄滯洪區已啟用，一些河道堤防出現險情，洪水防禦仍處於關鍵時刻，要全力採取一切必要措施，確保首都北京、雄安新區和已啟用蓄滯洪區內人員的絕對安全。