湛江韶關2官員涉貪　遭開除黨籍公職

廣東省紀委監委網站周三（2日）發布兩名官員被開除黨籍及公職的消息，其中一人為該省湛江市委前常委、統戰部部長鍾力，另一人為韶關樂昌市委前書記陳宏宇。兩人因嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，將移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

消息指，鍾力違規收受禮金，大搞賣官鬻爵，嚴重破壞任職地區的政治生態；貪欲膨脹，以權牟私，利用職務便利在工程承攬、房產開發等方面為他人牟取利益，並非法收受巨額財物。57歲的鍾力歷任湛江市財政局黨組書記、局長，湛江市徐聞縣委書記、縣人大常委會主任，湛江市遂溪縣委書記、縣人大常委會主任，湛江市委常委、統戰部部長，市政協黨組副書記，湛江市人大常委會黨組成員。

陳宏宇則被指收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金，將應由個人支付的費用安排他人支付；任人唯私唯利，在省青聯職務推薦工作中利用職權為他人牟取利益；私德敗壞，搞錢色交易；利欲熏心，大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人在工程承攬、設備採購等方面牟取利益，並非法收受巨額財物。1973年8月出生的陳宏宇歷任共青團廣東省委黨組成員、副書記，韶關樂昌市委副書記、市長，韶關樂昌市委書記，廣東省殘聯黨組成員、副理事長。