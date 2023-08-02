特殊學生說謊　竟遭老師逼頭戴尿布及吃指天椒

台灣中南部一間特殊教育學校的國中女導師，因認為一名女學生說謊、不做功課，竟逼迫對方從早上至放學將尿布戴在頭上，又故意餵吃指天椒，導致女生腸胃嚴重不適。高等法院台南分院經審理，依強制罪判女師拘役50日；校方與女學生及其父親協議共國賠30萬元（新台幣，下同，約7.3萬港元）。該名女學生與其父向教師提告求償，一審被判敗訴；二審時，台南高分院認為女學生與其父已獲國賠，因此判教師不必賠償定讞。

判決書指，女教師於2018年2月21日至4月25日擔任案中女生班導師，期間曾迫女生將尿布戴頭上，令女生為羞愧得不敢到食堂吃飯。女老師又將女生父親準備的早餐倒入廚餘桶。女學生表示，老師也會到她家中，將她的玩偶取走，作為班級集點兌換品；又曾經故意餵她吃下一湯匙指天椒，甚至將至少3條指天椒倒入她碗中。

台南高分院民事庭審認，女教師對女生所做兩種強制罪行為，嚴重侵害女學生自由權、名義權。針對女師故意侵權行為，法官審酌，理應由女師與校方承擔受全部賠償責任，而此則屬於不真正連帶債務，無論女師或校方做出全部賠償時，他方對被害之賠償責任同歸消滅，因此女師不必再賠償女學生。