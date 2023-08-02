超強颱風卡努逼近　浙江升級防颱應急響應

今年第6號颱風「卡努」中心周三（2日）早上位於距離浙江省台州玉環市東偏南方向約610公里的海面上空，浙江省防汛防旱指揮部決定於當日中午將防颱風應急響應提升至3級。應急管理部表示，中國南北多地本月洪澇災害風險較高，將有2至3個颱風登陸或明顯影響當地。

國家減災委員會辦公室、應急管理部會同多個部門和單位近日召開會商會，研判本月全國自然災害風險形勢。其中華北東部、東北、華南西部和南部、西南地區南部等地降雨較常年同期偏多，山洪、城市內澇、農田漬澇、風雹等災害風險較高。西北太平洋和中國南海有4至6個颱風生成，接近常年同期到偏少；約半數將登陸或明顯影響中國，亦接近常年同期，主要影響華東和華南沿海地區。此外，本月將有4次高溫過程，江南地區北部等地存在階段性乾旱風險。

超強颱風卡努目前中心附近最大風力16級，預計將以時速10至15公里向西偏北方移動，強度將有所增強，最大可能於周四（3日）晚上至周五（4日）上午在浙江南部近海轉向東北方向移動，仍不排除緊擦浙江沿海北上或登陸浙江的可能性。浙江省氣象台已於周三早上發布海上颱風警報。台灣中央氣象局則表示，可能在周三下午至傍晚發布陸上警報。