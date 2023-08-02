內地擬升級互聯網使用模式　加強保護未成年人

國家網信辦周三（8月2日）就《移動互聯網未成年人模式建設指南（徵求意見稿）》公開徵求意見，將全面升級「青少年模式」為「未成年人模式」，推動模式覆蓋範圍由應用程式（APP）擴大到移動智能終端、應用商店，以強化未成年人網絡保護。

該指南提出，移動智能終端、應用程式和應用程式分發平台之間應實現聯動，並具備自動切換功能。當用戶從未成年人模式退出時，需要家長驗證同意。在功能限制要求中，網絡直播、網絡影片錄音、網絡社交等網絡服務提供者應針對未成年人使用其服務，設置相應的時間管理、權限管理、消費管理等功能，同時合理限制未成年人在使用網絡產品和服務中的單次消費數額和單日累計消費數額，不得向未成年人提供與其民事行為能力不符的付費服務。未成年人模式下不得設置以應援集資、投票打榜、刷量控評等為主題的網絡社區、群組、話題，不得利用泛娛樂化功能和內容誘導未成年人沉迷網絡。

另據國家網信辦周一（7月31日）消息，今年上半年，全國網信系統依法查處網上各類違法違規行為，累計約談5,518家網站、暫停188家網站功能或更新，下架120款移動應用程式，關停87款小程序，會同電訊主管部門關閉7,704家違法網站，督促相關網站平台依法依約關閉逾3.9萬個違法違規帳號。