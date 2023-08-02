星航10月停飛成都　乘客投訴打亂行程

新加坡航空公司周二（1日）在微博發文表示，從10月29日起暫停運營每周二從成都飛往新加坡的SQ843航班，以及從新加坡飛往成都的SQ842航班。有旅客表示，機票被改到上海出發，對此大感不滿，斥星航此舉不僅打亂了他們的旅行計劃，還增加了上海到成都之間的交通費用和時間成本。

星航指，受航班取消影響的旅客，可依據不同的訂票渠道尋求協助，包括申請重新預訂航班或申請退款。有受影響的旅客在社交網分享電郵截圖，顯示星航為他們重新預訂了「下一趟適用的航班」，起飛日期不變，但出發地或目的地則從成都天府國際機場改成上海浦東國際機場。

地圖顯示，成都和上海的陸路距離是1,926公里，飛行距離則是2,409公里。根據各大航空公司的航班時刻表，兩地直飛航班的飛行時長約3小時。內媒記者查詢10月29日成都飛往上海的機票價格，最低為301元（人民幣，下同，約326港元）；上海飛往成都的機票價格最低為410人民幣（約445港元）。

住在新加坡的小紅書用戶「榕樹楓葉小蘋果」控訴，除了行程改變要付出額外時間和精力，如果沒有買到同一天從上海飛往成都的航班，全家人需要在上海住一晚的酒店費用，對她來說也是額外的開支。來自中國浙江的趙先生買了10月31日從成都飛往新加坡的機票，他指無法理解新航強行換出發地的做法，並向網民求助該如何應對。