雨災救援卡在邀請函　內媒批部署工作慢半拍

河北涿州暴雨成災，內媒周三（2日）報道指，涿州一個沿河小區仍有50戶被困，但因為得不到「邀請函」，多支民間救援隊無法前往參與救援。內媒指一封邀請函攔住救援隊，說明防汛救援部署工作仍然存在「慢半拍」之處，批評在緊急情況下過度強調程序和流程，是僵化的形式主義。涿州官方周三回應強調並無限制，只要是專業救援隊就可以來。

按照規定，外地民間救援隊跨省救援前需向事發地的應急管理部門開具邀請函，隨後再向屬地應急管理部門報備，獲批後方可出發。有此規定主因是以前救災中，誇大災情的情況較常見，所以需當地開邀請函作保證。涿州有村民指救援隊要求出具這些邀請函，「但是鎮政府的公章被沖泡找不到了」。內媒指，官方通報及報道可見涿州汛情嚴重，部分地區群眾被困待救的情況確實存在，專業的救援隊伍不能被一封邀請函擋住救援通道。

北京藍天救援隊同日發布消息指，在此次強降雨搶險救災中失聯的房山藍天救援隊女隊員王宏春已於周二（1日）下午尋獲，惟她不幸遇難，終年41歲。王宏春日前隨隊奔赴白草窪村協助疏散災民，留守大橋期間遇上河道突發洪峰，她與多名隊友墮河，其他人較早前獲救幸存。