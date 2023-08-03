台首名虐貓致死判監男子　再涉販毒遭羈押

台灣新北市蘆洲區一名黎姓男子，2021年與樂姓女友發生感情糾紛後，竟多番虐待樂女的愛貓「茶茶」，並拍下片段恐嚇對方，茶茶事後傷重不治，黎男今年2月被起訴，本月因違反動物保護法被判囚7個月，成為台灣因虐死動物判監首例。近日，黎男再因涉嫌販毒被逮捕，目前全案已依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

新北市刑警大隊警方今年5月接獲線報稱，黎男以出租屋作為毒品分裝工場，並指揮共犯製作毒咖啡包販賣。警方同月登門採取行動，當場扣查2,000多包毒咖啡包及製作原料，市值約320萬元（新台幣，下同，約80萬港元）。新北地檢署檢察官近日偵結案件，依毒品危害防制條例起訴黎男與其餘3名共犯，目前黎男被羈押中。

新北地方法院本月以黎男違反動物保護法故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，判其監禁及併科罰金25萬元（約6.3萬港元），其中罰金部分得易服勞役。法院另依侵佔罪與兩項恐嚇罪，判他應執行有期徒刑8個月，得易科罰金。律師呂秋遠解釋，虐待動物判囚7個月的部分不得易科罰金，只有8個月部分可以，如果黎男繳不出易科罰金，就要關15個月，另加罰金。