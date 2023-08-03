內地上月平均降雨量122.2毫米　高溫日數逾5天

內地目前正處於「水深火熱」之中，華南西部、江南、華北南部等地持續暴雨，惟新疆盆地、甘肅河西、內蒙古中西部等地持續高溫。中國氣象局周四（3日）在北京召開新聞發布會指，內地上月平均降雨量為122.2毫米，接近常年同期的121.7毫米，其中北京和河北的降雨量為歷史同期第3多。

中國氣象局在新聞發布會上，發布「七下八上」全國天氣形勢分析及防災減災建議、 《極地氣候變化年報（2022年）》等內容。國家氣候中心副主任賈小龍表示，內地上月共出現8次暴雨過程，自上月29日至周二（1日），河北邢台臨城縣累計雨量1,003毫米、北京昌平王家園水庫738.3毫米。

內地上月颱風登陸多、強度大，西北太平洋及南海共有3個颱風生成，今年第6號颱風「卡努」目前位於東海東南部海面上，將於周四夜間至周五（4日）上午在浙江南部近海轉向東北方向移動，未來趨向日本東南部，強度逐漸減弱。賈小龍亦表示，華北、黃淮等地高溫極端性強，上月超過35℃的高溫日數為5.4天，為1961年以來歷史同期第3多，其中新疆吐魯番錄得48.7℃。