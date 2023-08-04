涉嫌向中國提供敏感軍事資訊　美軍兩華裔水兵被捕

兩名華裔美國海軍水兵因涉嫌向中國提供敏感軍事資訊被捕，涉及的資料包括戰時演習、海軍行動和關鍵技術材料的詳細信息。

美國官員周四（4日）表示，兩名被告在周三（2日）被捕，他們分別為22歲的魏金超（音譯，Jinchao Wei）以及26歲的趙文恆（音譯，Wenheng Zhao）。魏金超被控串謀向中國發送美國的國防資料，以換取數千美元；趙文恆則被控串謀和受賄罪，涉嫌收受近1.5萬美元（約11.7萬港元），向中國提供美國敏感軍事信息的照片和錄像。

案情指，魏是派駐埃塞克斯號（USS Essex）兩棲攻擊艦的水兵，他在2022年2月起與一名中國情報人員接觸，其後應對方要求，提供埃塞克斯號的照片和錄像，還包括數十本有關該艦武器、動力結構和操作的技術手冊，魏還提供了其他美國軍艦的資料，以及將會進行的演習中海軍陸戰隊人數和訓練的詳細資訊。

趙文恆則被指在2021年8月至最少今年5月期間，受賄向中國情報人員提供美國軍事照片及錄像，他提供的資料，包括美國在印太地區的軍事演習的計劃、日本沖繩美軍基地雷達系統的電氣圖和藍圖，以及美國加州文圖拉縣和聖克萊門特島美國海軍設施的安全細節。

聯邦官員在聖地亞哥舉行的新聞發布會表示，這兩名水兵都是住在加州，他們涉嫌干犯的罪行類似，但他們是在不同的案件中被控告，目前尚不清楚這兩人是否有聯繫，也不清楚他們是否受到同一名中國情報官員的招攬或支付報酬。