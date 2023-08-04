意大利或不續簽一帶一路　華批經貿合作政治化

近日報道指，意大利考慮不再續簽共建「一帶一路」合作文件，希望意中關係不受影響，願繼續加強對華合作。中國外交部周五（4日）回應時，批評一些勢力持續惡意炒作，將中意共建一帶一路文化交流和經貿合作政治化，干擾合作、製造割裂，是逆歷史潮流而動，損人不利己。

中國外交部表示，中意共建一帶一路合作是兩國基於歷史文化淵源和現實發展需要作出的正確選擇，極大激發雙方合作熱情和潛力，5年來雙邊貿易額增長42%。中方提出一帶一路倡議10年來，已跟150多個國家和30多個國際組織簽署200餘份合作文件，在全球拉動近萬億美元投資規模。中方強調，願與共建國家一道推動一帶一路高質量發展，為促進全球可持續發展和不同文明交流互鑑繼續作出更大貢獻。

有台媒評論指出，如意大利放棄一帶一路倡議，台灣將鬆一口氣，因有助減少大陸對中歐供應鏈的控制。與此同時，意大利與台灣之間的外交和非政治關係正在升溫，增加台灣的國際地位和影響力，惟意大利政府亦致力減少大陸經濟報復的風險。