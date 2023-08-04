淶水縣罕見山洪多人遇難　涿州市退水料需一個月

京津冀連日極端強降雨，河北省多地成為重災區，該省為分洩洪水已陸續啟用7處蓄滯洪區，惟涿州市退水還需一個月。截至周四（3日）早上，河北共疏散122.9萬名災民，包括蓄滯洪區逾85萬人。內媒周五（8月4日）報道，保定市淶水縣在雨災中遭遇罕見山洪，已有多人遇難，惟當地與外界失聯多天，救援工作十分困難。

淶水縣地處太行山東麓北部，拒馬河穿過境內的野三坡景區，該縣上周六至周二（7月29日至8月1日）出現強降雨，拒馬河等河流水位陡長，山區特別是野三坡景區遭重創。決定和村民一道返鄉救人的在外務工男子懷策從父親處獲悉，老家有人遇難，包括他們的親人。懷策形容，一路上看到的情況太慘，山塌方了，有房子被掩埋，河道也不像原來的樣子，溝溝岔岔都是水。山上斷水、斷電、缺物資，村民、遊客與家人失去聯絡。

在另一重災區涿州市，積水區道路被淹，水位已逼近紅綠燈，接近道路指示牌。雖然目前降雨已經結束，但由於河道水位回落需要一個過程，河北省水利廳副廳長李娜指出，預測後期涿州仍有3到4億立方米的水要過境。村莊因村基較高，可能會很快退水，耕地退水情況則視地勢而定，快的估計一星期左右，慢的可能要一個月。