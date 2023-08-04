內地放寬外國人申辦居留證件規定　可免留存護照

中國公安部周四（3日）召開記者會，通報公安機關服務保障高質量發展26條措施。其中，外國人申請辦理居留許可在按規定核驗本人有效護照後，可不留存護照原件，方便外國人在此期間持護照辦理有關事項，以營造更高效便捷的營商環境和寬鬆友好的涉外環境。相關措施將力爭本月底前全部部署實施。

按照現行規定，在華外國人申辦居留證件時，應將護照交付公安機關出入境管理部門留存審核、在領取居留證件時返還。內地現決定推出外國人申辦居留證件免於留存護照措施，國家移民管理局外國人管理司副司長賈同斌稱，這措施方便在華常住外國人士在申辦居留證件期間，可繼續持護照開展旅行、住宿、稅務、銀行、郵寄等社會事務。預計新措施每年至少惠及70萬人次以上。

此次通報的措施中，還有一項措施是為外籍商貿人員來華辦理口岸簽證並提供換發多次簽證便利。對來華商務洽談、商貿交流、安裝維修、參展參會、投資創業等的外國人，如未及在境外辦理來華簽證，可憑企業邀請函件和證明材料申請辦理口岸簽證入境。因商貿業務需要多次往返者，入境後可換發3年內多次入境有效商貿簽證。