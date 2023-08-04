黑龍江發暴雨紅色預警　牡丹江形成首個洪峰

內地東北地區的強降雨天氣持續，黑龍江周五（4日）早上再發布暴雨紅色預警，牡丹江二站的水位周四（3日）深夜達到229.01米，超過警戒水位，水位呈上漲趨勢，牡丹江今年第1號洪水已形成。當局指首個洪峰周五早上出現，洪水量級約20年一遇，呼籲沿河加強防範，注意避險。

黑龍江省自然資源廳和黑龍江省氣象局聯合發布地質災害氣象風險紅色、橙色和黃色預警。受較強降雨影響，預計在周五早上10時至周六（5日）晚上8時，阿城、五常、賓縣、延壽、尚志、牡丹江全區發生地質災害氣象風險很高，因此當局對這些地方發布紅色預警。

哈爾濱市下轄的五常市中南部，周四早上8時至晚上9時降雨量達50至100毫米，個別站點達100至180毫米，未來降雨仍將持續並向東移動。龍鳳山水庫周四加大洩流，水庫下游涉及的5個鄉鎮25個村屯人員加緊疏散，已撤走逾6,000人。螞蟻河、阿什河、拉林河支流、牡丹江支流發生超警戒水位洪水，局部江段發生超保證水位洪水，其中螞蟻河今年第1號洪水形成，螞蟻河城區段出現險情，有車輛遭沒頂。