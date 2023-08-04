京津冀等9省市發強對流預警　十三陵水庫今洩洪

內地中央氣象台周五（4日）上午6時對京津冀等9省市發布強對流天氣黃色預警，部分地區或有雷暴大風或冰雹，甚至出現龍捲風。北京市水務局表示，受本輪強降雨影響，十三陵水庫上游來水持續增多，現已超汛限水位3米，為保障水庫及下游防洪對象安全，該水庫將於周五提閘洩洪。

中央氣象台預計，周五上午8時至周六（5日）上午8時，黑龍江、吉林、遼寧、山西、河北、北京、天津、山東、浙江部分地區將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣，預計強對流的主要影響時段為周五日間至夜間。北京市氣象台周五早上預計，該市日間有雨，局部地區暴雨，伴有雷電和8級陣風，目前暴雨黃色、大風黃色及雷電黃色預警正生效。

北京西站官方微博周五發布消息，受水害影響，當日北京西站、北京豐台站部分列車停駛，已購買停運列車車票的旅客，可於30日內辦理全額退票手續。另據北京市房山區委宣傳部消息，截至周五凌晨，在通向十渡的淶寶路上仍有多處斷路，橋樑被洪水沖毀，搶修人員加緊工作，力爭當日打通進入十渡核心區的道路。北京消防救援總隊周四晚抽調110名消防救援人員，涉水徒步進入昌平區涉及斷水斷網斷路的5條村落，疏散134名村民。