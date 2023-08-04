外界質疑反間諜法　國安部批個別媒體惡意曲解

針對外界對內地修訂《反間諜法》的擔憂，中國國家安全部周五（4日）表示，修法是為了維護國家安全的需要，其規定公開透明、清楚明確，批評個別境外媒體渲染會影響投資營商環境，甚至惡意曲解，攻擊抹黑內地正常立法活動。

中國國安部有關部門負責人周五在微信公眾號發文稱，加強反間諜工作，維護本國國家安全，是世界各國的通行做法。中國這次修法目的是防範、制止、懲治間諜情報機關實施的各種間諜違法犯罪活動，不針對在中國合法經營、投資、從業的公司及其人員。有境外媒體將中國依法調查處理間諜活動，與國家、企業、人員之間正常交流合作掛鈎，是對《反間諜法》的誤讀。

負責人又稱，《反間諜法》對反間諜工作原則、間諜行為定義、調查處置的條件和程序、法律保障監督等都作出明確規定。有境外媒體關注「為境外竊取、刺探、收買、非法提供其他關係國家安全和利益的文件、數據、資料、物品」的界定問題。負責人指這一界定的前提是非法行為，對遵守中國法律、提供正常商業服務的公司及其人員，並不受本條約束。