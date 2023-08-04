官員視察雨災　稱要「當好首都護城河」惹議

京津冀地區連日暴雨成災，河北涿州汛情非常嚴峻，河北省委書記，省人大常委會主任倪岳峰日前視察災情時表示要「堅決當好首都護城河」，引起當地部分民眾不滿。針對有說法認為河北和天津洩洪是為保北京，有內地專家指此表述不準確，因蓄滯洪區的有效性是針對下游而非上游，天津水位降低不等於北京就不會被淹。

倪岳峰周二至三（1至2日）在保定市和雄安新區檢查防汛搶險救災工作冒時，發出上述言論。他強調要緊盯防汛重點部位，落實落細各項防汛措施，切實築牢安全防線，確保社會大局穩定；並加強與國家防總的溝通，有序啟用蓄滯洪區，減輕北京防洪壓力。此言引起網民熱議，有人留言形容是「帶血的護城河」，又稱「為官一任，保一方平安」。

另外，涿州一名男子獲救時轉身回去帶狗，耽誤了2至3分鐘，事件亦引起爭議。救援隊長指當時洪水很大，有很多不可預知的風險，從專業救援角度應把人命放在第一位，呼籲飼主待救時把寵物帶在身邊。因應當地通信基礎設施嚴重受損，多處與外界失聯，當局緊急調派中國移動3架空中基站無人機執行應急通信保障任務，首架已於周四（3日）起飛作業。