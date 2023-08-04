中國海軍航空兵轉至空軍　殲20開始量產

美國空軍大學的中國航天科學研究所（CASI）日前發表報告指，解放軍已完成將大部分海軍航空兵部隊移至空軍的改組，讓中國海軍聚焦於航空母艦，轉型成為進一步以航母為中心的部隊。另有美媒周三（2日）刊文指，解放軍殲20隱形戰機開始量產，每年料可生產100架，遠超外界預期。

CASI的報告指出，中國海軍今年初起，將戰機、轟炸機、雷達、防空及航空站等海軍航空兵部隊轉至空軍，包括至少3個戰機旅、2個轟炸機團、3個雷達旅、3個防空旅和數個航空站。報告指，這是實現空基海上打擊能力的聯合作戰指揮中心現代化一部分，也為整合戰區空軍的所有防禦性空中行動，有助建立一支成熟的航母艦載機部隊。此舉亦為空軍提供關鍵能力，過去隸屬海軍的轟6轟炸機讓空軍可建立更多攜帶核彈的轟炸機機隊。

另有，解放軍殲20目前由四川成都飛機工業集團生產。分析師喬（Rick Joe）在美媒撰文指，其生產數量估計在200至250架之間。根據檢查服務、技術等資訊進行回顧性估算，去年可能已交付約70架殲20，年產量至今年底可能接近100架，並在明年輕鬆達到每年100架。喬認為，殲20產量已超過美國F22戰機的187架，過去曾預測這一產量在2027年前不會發生，但解放軍顯然早了4年達到目標。