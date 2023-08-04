最高人民法院前副院長沈德咏受賄　判囚15年

最高人民法院前副院長、十三屆全國政協前常委、社會和法制委員會前主任沈德咏受賄一案，周五（4日）由浙江省寧波市中級人民法院公開宣判，以受賄罪判處他有期徒刑15年，並處罰金600萬元（人民幣，下同，約655萬港元）；依法追繳扣查在案的受賄所得及其孳息，上繳國庫，並繼續追繳不足部分。

經審理查明，沈德咏在1995年至去年3月利用職務便利及職權或地位形成的便利條件，為有關個人和單位在案件處理、職務晉升、工程承攬等方面提供幫助，本人直接或通過其近親屬非法收受有關個人和單位給予的現金、黃金製品、車輛等財物，共計折合約6,456萬元（約7,057萬港元）。

寧波市中級人民法院認為，沈德咏的行為已構成受賄罪，受賄數額特別巨大。他到案後如實供述全部犯罪事實，主動交代監察機關未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，贓款贓物大部分已追繳，且揭發他人犯罪，有重大立功表現。但鑑於他長期在最高人民法院擔任要職，執法犯法，非法干預司法活動，嚴重敗壞司法形象，破壞司法公信力，並插手幹部人事提拔調整，造成惡劣的社會影響，不足以從輕處罰。