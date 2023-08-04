乃普石窟考古研究　揭元代政府和西藏關係

西藏自治區昌都市文物保護研究所周四（3日）公布，由多間單位組成的聯合考古調查隊對昌都境內乃普石窟進行深度考古，通過調查與西藏現存相關佛教遺存的比較，揭示該石窟為西藏迄今唯一一座功能比較明確的靈塔窟，其壁畫再次見證元代中央政府和西藏地方之間的關係。

乃普石窟去年於昌都市卡若區境內被發現，海拔約3,800米，石窟坐北朝南，由天然石窟改建而成，年代較早，保存也較為完整。其空間較大，平面略呈方形，建築由四壁、穹窿頂和窟內一座高大的塔組成，四壁和穹窿頂壁面均繪有壁畫，主要表現四臂觀音、釋迦牟尼佛、上師像、千佛、佛傳故事和護法神、團窠動物、植物和吉祥紋樣等豐富題材，呈現出比較顯著的藏傳波羅風格。

今次調查主要對石窟和塔建築的結構、平面、立面進行初步測量，並對塔與石窟的關係，石窟的功能和分區，壁畫的分布、題材、風格和年代進行初步研究，同時對窟內遺留的經書殘卷、擦擦和構件進行初步調查和整理，初步推測壁畫繪製於公元14世紀中葉左右，尚不排除公元13世紀中後葉的可能性，與元代西藏薩迦至大都官方驛站中在八宿、類烏齊、察雅、青海囊謙以及玉樹沿線發現的壁畫風格基本一致。調查隊從壁畫草泥地仗中提取測年樣本，將對壁畫年代進一步精確修正。

研究所所長扎西旺加介紹，該石窟尤其是窟頂龍、鳳紋樣的發現，見證漢藏等各民族以驛站為紐帶展開的交往交流交融的歷史，具有重要的歷史、藝術和學術價值。