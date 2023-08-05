男子先後殺死岳母和妻子　大舅批警方保護不力

陝西省榆林市綏德縣發生一宗倫常命案，一對夫婦正辦理離婚，男方於上月12日竟闖進妻子娘家先後殺死岳母和妻子。遇害妻子的哥哥質疑，妹妹在母親死後回到家中，警方明知兇手在案發現場附近，卻未提供保護，致其妹妹終殺害。

張先生周二（1日）憶述案發經過，其妹夫疑因離婚一事遷怒妻子一家，於案發當晚10時許闖入其家中，從廚房拿出菜刀先斬傷其母和他的兒子。其子之後裝死，並於妹夫離開後報警。警方到場後將二人送院，其母傷重不治，其子則手指被斬斷。當晚約10時16分，張妹下班返家看到家中出事，欲進內查看，卻被現場警員阻止。張妹之後離家不到10分鐘，便在距離家門不到20米的地方遭丈夫殺害。張先生指出，妹夫是同村人，警員明知兇手是其妹夫，卻不保護其妹，也不讓她進家門，直接導致她在家門外被殺。張先生認為，警方需對其妹的死負上責任。

更令張先生想不到的是，案發後其妹的屍體竟迅速被火化，連家人也來不及看其最後一面。張先生不滿，家屬都沒簽字，警方竟私自處置妹妹的遺體。內媒周二分別致電綏德縣公安局刑警大隊以及縣公安局警務督察，工作人員僅回覆案情不便透露或不知此事，將調查了解。