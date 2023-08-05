尚志市暴雨66年來最大　整村失聯水淹房屋

黑龍江省近日持續暴雨，其中尚志市強降雨更是自1957年以來最大，居民周五（4日）指一面坡鎮九江村整條村已失聯2天。當晚，國家減災委、應急管理部針對黑龍江嚴重暴雨洪澇災害，已啟動國家Ⅳ級救災應急響應，並派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助救災。市政府防汛抗旱指揮部亦公布，周六（5日）全市停課、停工、停產、停運、停業一天。

尚志市居民秦女士指，受災最嚴重的九江村九興屯和二道橋屯有大量房屋被水淹沒，停水、停電、沒食物，一些老弱病殘者無法離開，藥也運不進去。由於當地沒信號，外面的人也無法得知村裏情況。一面坡鎮政府人員稱，因為雨勢較大，進村不容易，運送物資有困難。

市政府防汛抗旱指揮部表示，當地目前雨情、汛情、風險、災害情況異常複雜，形勢十分嚴峻，判斷已超過百年一遇級別。指揮部呼籲全體市民盡可能留在室內，非必要不外出，密切關注天氣和交通消息，遠離河邊、庫邊、渠邊、塘邊等危險區域，不要前往積水、河堤、橋樑、水壩及警示管控等區域，不要去防汛抗災現場圍觀。除保障民生的公共服務單位外，其他各類企業、經營場所全部停工停業。幼兒園、中小學校、暑假培訓機構全部停課，公共交通線路停止營運。