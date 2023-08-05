涿州主城區積水基本退去　全省逾222萬人受災

經連日暴雨後，河北省涿州市主城區積水周五（4日）已基本退去，交通、供水、供電逐漸回復正常，市民生活復常。河北省應急管理廳周六（5日）指，受本輪強降雨影響，該省98個縣（區）883個鄉（鎮）遭受洪澇災害，受災人口逾222萬人。

截至周五下午4時，涿州城區受影響的社區已通過正式供電、應急發電機臨時供電等方式，恢復供電逾70%。同日傍晚6時，涿州市主城區橋下積水全部排完，大部分道路積水已處置完畢。同晚8時，城區居民生活用水用電難題獲得緩解，市區道路基本正常通行。

省應急管理廳指，為應對強降雨天氣對河北省的影響，全省各級各部門日以繼夜、全力以赴投入搶險，截至周五上午8時，全省累計投入近50萬人次，調動物資價值1.5億元人民幣（約16.5億港元），疏散群眾逾154萬人，其中蓄滯洪區疏散逾96萬人。單在保定涿州，便派出6,913人參與現場救援，投入舟艇1,380艘，車輛裝備1,545輛，直升機4架，衞星通訊及物資投運無人機12架。根據當前情況，廊坊、衡水、保定3市保持I級應急響應，滄州、邢台、定州3市保持Ⅱ級應急響應，雄安新區調整為Ⅲ級應急響應，石家莊、張家口、唐山3市保持Ⅳ級應急響應。