台媒：大陸利用地下錢莊結合黑道　滲透台軍竊密

台媒周五（4日）引述台灣官員指，中國大陸近日利用地下錢莊向現役或退役台灣軍人招手，以資金周轉為由滲透部隊，獲取軍事機密等訊息。官員指出，大陸情報機關現已結合台灣黑道，在軍營周邊發展共諜組織，應嚴加查緝已被大陸吸收的地下錢莊及其背後黑道勢力。

該名官員指，台軍部分士兵因各種理由負債、身陷賭博惡習，易遭黑道經營的地下錢莊威逼利誘，大陸情報機關看準這個滲透缺口，結合台灣黑道發展在地協力組織，短期內不可能因為少數案件曝光而消退。軍中安全單位應加強宣導、擴大偵監，掌握士兵的財務狀況，預防於先並查緝已經成為大陸在台協力組織的地下錢莊，以及在背後接受大陸指揮的黑道勢力。

台媒提到台軍向地下錢莊借錢欠債，進而滋生事端或被利用的案例並不罕見，例如退伍軍人兼扯鈴教練魯紀賢等人疑受大陸軍情單位指示在台灣發展組織，勾結地下錢莊吸收軍人當間諜，上月由台北地檢署聲押禁見，檢調發現該案也有海巡署士兵被吸收。上述官員又質疑，早前叛逃到大陸廈門的金門二膽陳姓上兵，先前傳出積欠地下錢莊龐大債務，逃兵是為躲債，「還是有人指使？」。