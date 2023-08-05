前年嚴重洪澇災後重建　存截留資金及虛報完工問題

河南省於2021年7月17日至23日遭遇歷史罕見特大暴雨，發生嚴重洪澇災害，特別是鄭州市遭受重大人員傷亡和財產損失。河南省審計廳日前公布一份財務報告，披露災後重建審計情況，發現存在截留資金、虛報完工等問題。

前年的洪澇災害共造成河南省150個縣（市、區）1,478.6萬人受災，因災死亡失蹤398人，其中鄭州市380人、佔全省95.5%。全省直接經濟損失1,200.6億元（人民幣，下同，約1,312億港元），其中鄭州市409億元（約447億港元）、佔全省34.1%。

內媒周六（5日）公開報告指，河南省審計廳連續兩年對該省災後恢復重建開展審計，涉及44個極重受災縣，發現主要問題包括淇縣等9縣和一戶省屬企業4.05億元（約4.43億港元）重建資金使用不合規，有市縣的融資平台公司截留資金逾3,091萬元（約3,378萬港元）。24個市縣的162個項目推進緩慢，涉額31.27億元（約34.17億港元），另有4個市縣虛報項目開工或完工情況，涉額12.83億元（約14.02億港元），亦有市縣多報項目投資完成額4.32億元（約4.72億港元）。部分市縣的項目未經驗收即交付使用，涉及金額5.63億元（約6.15億港元），又或是建成後存在工程質量不達標等問題，涉額高達33.46億元（約36.56億港元）。